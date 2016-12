I carabinieri stanno indagando sull'omicidio che si è verificato ieri sera in un bar di Calvizzano, nel Napoletano. La modalità è quella di un agguato: la vittima, Ferdinando Pecchia, è stato colpito dal killer a bruciapelo, mentre di spalle giocava a una slot machine. Quarantenne, Pecchia era separato dalla moglie e aveva tre figli. Faceva l'idraulico da quando era ragazzino. Non aveva mai avuto problemi con la legge, tranne una condanna per omicidio stradale nel 2014. È per questo che gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: eventuali collegamenti con la criminalità organizzata ma anche fatti relativi alla vita privata. Al momento dell'agguato erano presenti nel bar anche altre persone: probabili testimoni che potrebbero far luce sull'agguato.