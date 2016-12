4 febbraio 2015 Napoli, i danni del maltempo: buche e smottamenti dopo le forti piogge Il nubifragio ha danneggiato visibilmente le strade partenopee, mettendone in luce la scarsa tenuta in condizioni meteo sfavorevoli Tweet google 0 Invia ad un amico

14:06 - Vigili del fuoco impegnati in decine di richieste d'aiuto a Napoli dopo le piogge di queste ultime ore. Alla centrale operativa sono giunte numerose telefonate da quasi tutti i quartieri per allagamenti, smottamenti, intonaci pericolanti, cantine invase dall'acqua e auto in panne. Si è allagata piazza Bagnoli dove il livello dell'acqua ha superato i 30 centimetri. Molte auto sono rimaste impantanate e il traffico è andato in tilt.

Le forti piogge si sono accanite impietosamente anche sul manto stradale, mettendone in luce la scarsa tenuta in condizioni atmosferiche sfavorevoli. Finita la pioggia, buche e spaccature nel cemento campeggiano in molte strade partenopee.