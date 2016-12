Napoli, "ho caricato un terrorista in taxi": parte indagine dei Servizi

Lo ha caricato all'aeroporto di Capodichino, Napoli, e con il suo taxi lo ha accompagnato fino a Rovigliano, zona di cantieri navali vicino a Pompei. Ma quel cliente, secondo quanto raccontato dallo stesso tassista e riportato dal quotidiano "il Giornale", non era una persona qualsiasi. Solo pochi giorni dopo, l'uomo alla guida del taxi lo ha riconosciuto infatti come un presunto terrorista visto in tv. Psicosi o giusta allerta?

Pompei tra obiettivi sensibili a rischio terrorismo - Non è ancora chiaro quanto sia affidabile la testimonianza del tassista, ma nel frattempo pare che la segnalazione sia, attraverso i carabinieri, arrivata ai Servizi per i necessari approfondimenti. Pompei d'altra parte è da tempo tra gli obiettivi sensibili per il rischio terrorismo.



Strano viaggio e strane telefonate - Secondo quanto raccontato dal tassista, l'uomo, probabilmente di origini arabe, una volta salito a bordo avrebbe fatto alcune telefonate in inglese ma anche in una lingua che, stando alla testimonianza, potrebbe essere stato arabo o turco. Il misterioso passeggero avrebbe poi passato il telefono al tassista per fargli dare indicazioni sul dove essere portato. Raggiunto Rovigliano l'uomo sarebbe sceso e si sarebbe allontanato velocemente.



Pochi giorni dopo sarebbe avvenuto, "via tv", il presunto riconoscimento. Il tassista ha raccontato quanto visto a un amico carabiniere che ha quindi fatto relazione agli uffici informativi dell'Arma facendo partire la macchina investigativa.