Napoli, ha un'emorragia cerebrale ma la tac è fuori uso: muore 41enne

Una corsa disperata all'ospedale di Pozzuoli, in provincia di Napoli, con un'emorragia cerebrale in corso, poi la notizia: l'unica tac in dotazione è rotta. Il tempo perso per il trasferimento al pronto soccorso di Giugliano è stato forse fatale a Gianluca Forestiere, 41 anni e due figli, deceduto il 2 novembre scorso.



La sua odissea inizia la sera del 31 dicembre: febbre alta, vomito, dolori intestinali. Viene ricoverato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; dopo una flebo si sente meglio e viene dimesso.Appena 24 ore più tardi, però, la situazione peggiora. L'uomo torna in ospedale, perde conoscenza: i medici sospettano un'emorragia cerebrale, ma l'apparecchio per la tac è gusto e il pezzo di ricambio non arriva.