Napoli, giovani feriti in risse

Tre giovani sono stati aggrediti e feriti nella notte in due diverse circostanze nel centro di Napoli. Il primo, di 19 anni, in Piazza Bellini, è stato colpito da uno sconosciuto con un pugno al volto e poi con una bottiglia di birra. Gli altri due, entrambi di 19 anni, a Calata Trinità Maggiore, feriti a coltellate alle gambe. Uno di loro è stato trattenuto in ospedale al Loreto Mare. Futili motivi alla base delle liti.