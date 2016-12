Napoli, giovane ucciso in un bar

Un giovane di 27 anni, Maikol Giuseppe Russo, è stato ucciso in un agguato in un bar in piazza Calenda, nel quartiere di Forcella a Napoli. Non è ancora chiaro quanti sicari siano entrati in azione: Russo è stato colpito alla testa. E' morto durante il ricovero in ospedale. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia. Russo ha precedenti di polizia. Le indagini mirano ad appurare se abbia avuto negli ultimi tempi legami con la criminalità.