Napoli, gioielliere uccide rapinatore: indagato per omicidio colposo

E' indagato per omicidio colposo il gioielliere che sabato sera ha ucciso a colpi di pistola uno dei tre rapinatori che hanno preso d'assalto il suo negozio. La rapina è avvenuta a Frattamaggiore (Napoli). Il titolare, un trentenne, non era nel negozio quando i malviventi hanno fatto irruzione ma a casa sua, che si trova al piano superiore. Si è accorto di quanto stava accadendo ed è sceso in strada armato, in compagnia di un'altra persona.