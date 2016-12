Napoli, "furbetti del cartellino": nei guai sette dipendenti Inps

I fatti contestati sono stati accertati con alcune telecamere posizionate dagli investigatori sia all'interno della struttura, nei pressi dell'orologio marcatempo, sia all'esterno dell'ufficio, in modo da verificare l'allontanamento. E' stato accertato che l'assenza dal luogo di lavoro si protraeva per numerose ore.



Procura: "Caso particolarmente preoccupante" - La procura, in una note, mette in evidenza come sia "particolarmente preoccupante la circostanza che in una struttura medio piccola come quella di San Giuseppe Vesuviano, composta da 16 impiegati effettivi, circa il 40% di loro abbia posto in essere tali comportamenti illeciti accertati nel corso delle indagini, che hanno preso a oggetto solo 18 giorni lavorativi degli indagati e hanno permesso di registrare 37 gravi irregolarità nell'utilizzo dei badge marcatempo".