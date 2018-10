Napoli, finto cieco guidava lo scooter: sequestrati beni per 110.000 euro

Durante le indagini, i finanzieri hanno scoperto che il truffatore svolgeva diverse attività non compatibili con lo status di cieco civile che ricopriva dal 2003. Tra queste, la guida dello scooter, a volte con un passeggero a bordo, tra i vicoli del del centro storico napoletano. Durante la visita medica per il rinnovo della patente la sua capacità visiva era stata attestata a 8/10 per occhio. Il falso cieco lavorava come centralinista non vedente al Comune di Napoli dal 2001, svolgendo una mansione rientrante tra quelle assegnate alle persone disabili. L’accusa è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nella misura di oltre 110.000 euro. Perciò il tribunale ha emesso un provvedimento cautelare di sequestro preventivo di un importo equivalente a quello erogato dall'I.N.P.S. come pensione e indennità di accompagnamento.