Napoli, ferito con sei colpi di pistola il padre 64enne di Genny 'a carogna

19:19 - Sparatoria davanti a un asilo nido di Napoli, in via Vicaria Vecchia. Ferito il padre di Genny 'a carogna, Ciro De Tommaso, 64 anni. Sei i colpi esplosi dai sicari che hanno raggiunto l'uomo a una gamba e a una mano. Le modalità dell'agguato sono ancora al vaglio degli investigatori. Sulla vicenda indaga la polizia. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Ciro De Tommaso è stato colpito all'esterno di un bar, la "Caffetteria San Giorgio", che si trova proprio all'inizio del quartiere di Forcella.



L'agguato è avvenuto a meno di 50 metri dal luogo dove il 27 marzo del 2004 fu uccisa una ragazza di 14 anni, Annalisa Durante, durante uno scontro a fuoco tra fazioni contrapposte di clan della camorra. A lei è stato dedicato l'istituto scolastico onnicomprensivo dove ha sede anche l'asilo vicino al quale è avvenuta la sparatoria.