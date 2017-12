Napoli, ex poliziotto trova in strada un tesoro da 100mila euro

Un ex poliziotto napoletano di Castellammare di Stabia, Antonio Iozzino, sabato sera ha trovato in strada a Vico Equense un "tesoro" da quasi 100mila euro in banconote da 20 e 50 euro. L'ex agente ha pubblicato su Facebook la foto dei soldi sparpagliati sul selciato, con la valigetta nella quale probabilmente erano contenuti. Iozzino, nel post, ha chiesto ai proprietari del denaro di contattarlo per poter restituire il tesoro. Proprio sui social però qualcuno avanza dubbi sulla veridicità del ritrovamento, mostrando la stessa foto di Iozzino ma in post diversi di utenti dall'altra parte del mondo.