Napoli, ex maestra si laurea a 88 anni: 110 e lode in Filologia italiana

A 88 anni ha conseguito all'università "Federico II" di Napoli la laurea magistrale in filologia moderna con un bel 110 e lode. La studentessa si chiama Anna Valanzuolo Carcaterra e già tre anni fa si era laureata in lettere moderne. Ora è stato il turno della specialistica.

Appena diplomata (licenza liceale classica e poi magistrale) la signora Valanzuolo aveva intrapreso gli studi alla facoltà lettere poi interrotti per dedicarsi al lavoro e alla famiglia. Ma nel cassetto aveva quel sogno di riprendere a studiare e di laurearsi. Così si è iscritta nuovamente all'università. Il titolo della sua tesi è "Dante nella produzione letteraria e nell'attività creativa di Ugo Foscolo" e il relatore, il professor Andrea Nazzucchi ha 44 anni, giusto la metà di quelli della neolaureata.



"Mi hanno scambiata spesso per una docente - racconta - Soprattutto i primi tempi, quando entravo in aula i ragazzi pensavano che avrei tenuto io il corso". Poi l'hanno conosciuta e, con tanti di loro, è nata un'amicizia. "Mi parlavano delle loro preoccupazioni, dei loro timori - dice -. Li ho sempre esortati a non arrendersi, a continuare". In mezzo ai ragazzi "sono ringiovanita", sottolinea.