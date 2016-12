Napoli, esplosione in centro città per una fuga di gas: 2 feriti

Due giovani sono rimasti feriti in una violenta esplosione , probabilmente causata da una fuga di gas , avvenuta nella serata di lunedì in un palazzo nel cuore di Napoli , in via Giambattista Basile, una traversa della centralissima via Sanfelice. Sono uno studente italiano di 24 anni e una studentessa britannica, di 22 , in Italia per un progetto Erasmus. Portati in ospedale, non sono in pericolo di vita.

Deflagrazione fortissima: saracinesche divelte e vetri delle auto in frantumi - La deflagrazione è stata fortissima e ha causato paura e molti danni: decine di persone si sono riversate per strada così come si trovavano, spesso in pigiama, mentre l'onda d'urto dell'esplosione ha divelto le saracinesche dei negozi, buttato via le fioriere, mandati in frantumi i vetri delle auto e spostato un'automobile, ribaltandola in mezzo alla strada.



Danni a palazzo, quindici persone evacuate - Le scale di uno dei palazzi vicino al punto dell'esplosione ha subito danni rendendo complicate le operazioni di evacuazione da parte delle squadre di soccorso. Per precauzione una quindicina di persone è stata evacuata e portata in albergo per la notte.



Esplosione provocata da una fuga di gas - Fra le ipotesi relative alle cause dell'esplosione la più probabile è considerata la fuga di gas o la deflagrazione di bombole di gpl. Nella zona ci sono molti depositi e botteghe artigiane che lavorano materiale plastiche, ferro e altri metalli.