Napoli, esaltavano i loro colpi sui social: sgominata banda di rapinatori minorenni

I membri della banda si auguravano sui social network la "presta libertà" a due indagati presi dopo una rapina in gioielleria. Un altro post conteneva invece frasi oltraggiose nei confronti delle forze dell'ordine, mentre in un terzo i ragazzi si descrivevano come "pistoleri presso rapinatore".



I colpi messi a segno dai minorenni sono 21. In un video sono anche documentati gli assalti a due farmacie.