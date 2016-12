Napoli, ecco la supermarijuana: principio attivo più forte del 400%

Dopo quella tagliata col metadone, arriva la "supermarijuana" con il 400% di principio attivo in più rispetto alle varietà normali. La scoperta è dei carabinieri durante un'operazione alla periferia est di Napoli, in cui è stato arrestato in flagranza uno spacciatore di 53 anni, Ciro Gargiulo. Quest'ultimo aveva appena venduto della droga a due giovani, che l'avevano pagata 15 euro al pezzo, il doppio rispetto i prezzi noti della marijuana.