Napoli, due gambizzati per gelosia

09:43 - Due fratelli sono stati gambizzati a Napoli. E' accaduto in una sala giochi del quartiere Vicaria dove un uomo, con il volto coperto, è entrato, ha intimato ai due di non frequentare più alcune ragazze del posto e ha sparato. Feriti alle gambe in maniera non grave (prognosi di dieci giorni) Luigi Quagliuolo, titolare della sala giochi di via Sersale, e il fratello Giuliano, entrambi incensurati. Indagini della polizia sono in corso.