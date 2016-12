Napoli, due feriti a colpi pistola

Due ragazzi, uno di 15 anni e l'altro di 19, sono rimasti feriti nella notte a colpi d'arma da fuoco nel quartiere napoletano di Ponticelli. Il minorenne, già conosciuto per reati legati allo spaccio di droga, è stato colpito da due proiettili al collo ed è in prognosi riservata. Il 19enne è invece stato colpito da tre proiettili all'ascella sinistra. I due hanno raccontato di essere stati colpiti mentre erano in sella a uno scooter.