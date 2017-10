Napoli, donna uccisa e sorella ferita: il nipote arrestato dopo una fuga sui tetti

L'uomo arrestato, già noto alle forze dell'ordine, deve anche rispondere di porto abusivo di arma da taglio, evasione dagli arresti domiciliari (per reati contro il patrimonio) e detenzione di cocaina. I motivi che hanno scatenato l'ira di De Liguori sono stati verosimilmente di natura economica, anche se si sta ancora indagando. In possesso di circa 1900 euro in contanti e di quattro grammi di cocaina l'uomo, sottoposto ad esami tossicologici, non ha voluto rispondere ai militari.



Al 112 era giunta una segnalazione di una donna ferita all'interno della propria abitazione in Via Botteghelle nella zona periferica della città. La telefonata segnalava anche un uomo che fuggiva dalla casa, sui tetti, tenendo in mano un coltello. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Poggioreale che lo hanno bloccato sul tetto di un palazzo poco distante.



Nell'abitazione di De Liguori i carabinieri hanno trovato una dose di sostanza stupefacente e alcuni biglietti manoscritti su cui sono in corso approfondimenti investigativi.