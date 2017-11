7 agosto 2017 22:37 Napoli, donna di Treviso scrive una lettera dʼamore alla città: è boom di like Lʼelogio di Valeria apparso su Facebook ha ottenuto migliaia di commenti ed è diventato virale

Una lettera piena d'amore per Napoli, che arriva a nemmeno un mese da quando il Sun aveva inserito la città nella classifica dei 10 luoghi più pericolosi al mondo. Ed è subito boom di like. Una soddisfazione per i partenopei che si erano sentiti offesi dal quotidiano inglese, ma anche da chi è nato e vive in città più al Nord: "Semplicemente grazie, evviva l'Italia, evviva il nord, il centro ed il sud!" si legge tra i commenti.

Lʼelogio di Valeria apparso su Facebook ha ottenuto migliaia di commenti ed è diventato virale leggi tutto Per motivi lavorativi del marito, Valeria è stata spesso costretta a trasferirsi di città in città. Quando, due anni fa, il coniuge è stato trasferito da Londra a Napoli, la donna, originaria di Treviso, non era affatto contenta e temeva di trovare una città piena di problemi, tra camorra, rifiuti e mentalità ristretta.A due anni di distanza, invece, ha pubblicato su Facebook una lettera d'amore per Napoli che è diventata subito virale.

"Quando ho saputo che sarei dovuta andare a vivere laggiù, mi sono sentita male - ha scritto la donna di Treviso su Facebook -. Benvenuti al Sud non è un'esagerazione, è proprio realtà; io mi sentivo come Bisio, sfigata nel dover andare a vivere in una città piena di problemi come Napoli, mi sentivo non sicura, come se andassi in mezzo al Far West".

"Posso affermare con assoluta certezza e convinzione che Napoli è casa mia; sono una polentona all'anagrafe, ma Napoli è terra mia, la sento mia più della mia terra d'origine, nei suoi difetti e nei suoi mille pregi. Perché Napoli è magica, ti rapisce, ti prende il cuore, ti stordisce, ti ipnotizza" ha proseguito Valeria, che ha aggiunto una critica a tutti i pregiudizi: "Quanto siamo idioti noi del Nord a vivere di pregiudizi, di vita precisa ordinata sempre uguale e monotona, guardando a Napoli come il covo dello schifo, della criminalità e delle nefandezze. Siamo piccoli, molto piccoli".