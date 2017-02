Napoli, dimesso da ospedale morì d'infarto: 800mila euro risarcimento

Risarcimento di 800mila euro per gli eredi di un 63enne di Napoli che, nel 2011, fu dimesso dall'Ospedale Loreto Mare e morì d'infarto poche ore dopo. L'uomo, che soffriva di cuore, si era recato al pronto soccorso per un dolore toracico. Per i giudici del tribunale di Napoli il comportamento dei sanitari fu "caratterizzato da plurimi episodi di negligenza", per non aver svolto gli accertamenti che probabilmente avrebbero individuato l'infarto.