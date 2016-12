Napoli, difende il padre in una lite: 26enne ridotto in fin di vita

12:42 - Un giovane di 26 anni è in fin di vita a Napoli dopo essere stato accoltellato all'addome da un altro ragazzo per aver difeso il padre durante una lite. La vittima stava parcheggiando l'auto quando un motorino, con una persona a bordo, ha sfrecciato a tutta velocità rischiando di investire la mamma. Il padre del giovane ha iniziato a inveire contro il conducente del motorino che dopo poco è tornato sul posto spalleggiato da altri tre amici.

La lite è continuata, il 26enne è intervenuto a difesa del padre ed è stato accoltellato: la ferita ha interessato gli organi interni. All'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è ricoverato, è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Sul fatto indagano gli agenti del commissariato San Ferdinando e la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che stanno cercando di acquisire eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti in zona.