Napoli, diede fuoco alla compagna incinta temendo di essere tradito: Pietropaolo condannato a 18 anni

La donna: "Paghi senza nessuno sconto" - "E' stata fatta giustizia, paghi quello che deve senza nessuno sconto". Sono le parole di Carla Caiazzo dopo la condanna. "Hanno fatto un ottimo lavoro tutte le persone che hanno seguito il caso. Lui paghi quello che ho pagato io, pur senza averne colpa. Mi inquieta solo a parlarne". Carla vuole portare avanti la sua battaglia "per tutte le donne che vivono questa tragedia e non hanno forza, energia per uscirne fuori e non sanno a chi rivolgersi". E ricorda: "Sono qui e rido ancora, è una forma grintosa, di speranza, di energia. La metto in campo per dare forza a tutte le donne che non ce la fanno a venire fuori da questi amori malati".