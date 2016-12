Napoli, dieci estremisti islamici lasciano Italia: il tribunale non ha fissato il processo di secondo grado

Dieci estremisti islamici condannati per terrorismo hanno lasciato l'Italia perché dopo quattro anni ancora non è stata fissata la data di inizio del processo di secondo grado. L'allarme è del capo della Procura napoletana Giovanni Colangelo. La storia riguarda gli algerini accusati di legami con il gruppo salafita Hijra w'al Takfir, esilio e anatema. Le immagini del video sono quelle girate in occasione della prima udienza del tribunale napoletano.