Napoli, deraglia treno ferrovia Cumana

MORTE SUI BINARI Germania, frontale tra treni in Baviera: 10 morti e 150 feriti

I due convogli si sono incastrati dopo un frontale in curva. Disperato e inutile tentativo di uno dei macchinisti per evitare lo schianto. Sembra che non abbia funzionato il sistema automatico di frenata sulle rotaie. Errore umano o guasto?