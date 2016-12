Napoli, decapitata la statua di Padre Pio La testa non si trova, vane ricerche dei sub

E' stata decapitata la statua di Padre Pio installata sul lungomare di Napoli 8 anni fa per volere di una donna molto devota al santo di Pietrelcina. Vane le ricerche della testa nonostante l'intervento dei sub dei vigili del fuoco, che hanno rastrellato i fondali davanti agli scogli di via Caracciolo. A denunciare l'accaduto è stata proprio la signora Rita: "Feci sistemare la statua dopo che mio figlio uscì indenne da un serio intervento al cuore".