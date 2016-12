Napoli, davanti alla moschea di Giugliano una testa di maiale e la scritta "Fuck Isis"

L'imam: "Penso a una ragazzata" - Il presidente della comunità islamica di Giugliano, Noureddine Guediri, prova a ridimensionare l'episodio. "Sono sicuro che si tratta di una ragazzata", ha detto. "Così come condanno la violenza nel nome dell'Islam che non ci appartiene - ha aggiunto - allo stesso modo condanno l'insulto di cui siamo stati fatti bersaglio oggi".



"Nessun problema di intolleranza" - L'imam nega ci siano mai stati problemi di intolleranza in passato. "Sono qui da trent'anni - ha raccontato - e sono italiano, così come mia moglie, e non abbiamo mai avuto problemi. Tendo la mano a chi ha compiuto questo atto e lo invito a venire da noi in comunità per spiegare cosa facciamo e soprattutto cos'è il vero Islam, che è altro da quello proclamato dagli autori della strage di Parigi".



"L'Islam professa la pace" - "Avrei voluto personalmente, e con me altri fratelli, dare le condoglianze ai parenti di Valeria Solesin e di tutte le altre vittime. L'Islam così come dice la parola professa la pace", ha affermato. "Mi sento italiano - ha concluso l'imam - e come tale se il mio popolo viene colpito dalla violenza mi sento colpito anch'io".