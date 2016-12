Napoli, dà fuoco al rivale in amore: 51enne morto in ospedale per le ferite

Ha dato fuoco al rivale in amore uccidendolo. Il fatto è avvenuto giovedì sera ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un uomo ha versato liquido infiammabile su un 51enne appiccando poi le fiamme. La vittima, Raffaele Di Matteo, è morta al Cardarelli di Napoli venerdì mattina per le gravi ferite. I carabinieri di Acerra e di Castello di Cisterna hanno rintracciato e portato in caserma il presunto autore del gesto.