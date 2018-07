Napoli, crolla il solaio di una palazzina: evacuate tre famiglie

Crollo in una palazzina in provincia di Napoli, dove tre famiglie sono state evacuate. L'incidente è avvenuto in un edificio nel comune di Sant'Anastasia e non ha provocato feriti. Le tre famiglie coinvolte però hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni e sono state sistemate in albergo, mentre i tecnici di Comune e Protezione civile hanno eseguito verifiche e accertamenti.