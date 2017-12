Napoli, Contraffazione: 2.200 banconote false in auto, due denunce

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre 2.200 banconote contraffatte per un valore complessivo di quasi 70mila euro, divisi in mazzette del taglio di 20 e 50 euro. I soldi erano in una Fiat Multipla, a bordo della quale c'erano due italiani, individuata nei pressi dello svincolo autostradale in direzione Roma. I finanzieri hanno proceduto al controllo del mezzo, rinvenendo, nascoste all'interno del portabagagli il malloppo.