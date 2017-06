Napoli, cade da scooter dopo essere stato urtato da pirata: grave

Urta uno scooter alla guida della sua mini car e, invece di soccorrere le persone investite, scappa. E' accaduto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Due i giovani rimasti feriti: un 17enne, che guidava la moto, ricoverato per un'emorragia cerebrale e addominale nella sala di rianimazione dell'ospedale di Nola e il passeggero 16enne, che ha riportato ferite lievi. I carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità del pirata.