Napoli, cadavere "abbandonato" al Cardarelli: ospedale smentisce

"La salma non è stata mai 'appoggiata' nel bagno, nè tantomeno per tre ore. Il paziente, come sempre accade al Cardarelli, ha ricevuto il massimo rispetto, nella malattia e, purtroppo, anche nella morte". É quanto viene sottolineato dalla Direzione dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, in risposta a una testimone che affermava di aver notato il cadavere di un paziente "abbandonato" vicino a un bagno dell'ospedale.