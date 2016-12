Napoli, blitz per stroncare traffico internazionale di droga: 40 arresti

13:16 - Operazione contro il narcotraffico a Napoli dove i carabinieri hanno eseguito una quarantina di arresti e sequestrato beni per circa 30 milioni di euro. I destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere sono accusati di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti aggravata dalle finalità mafiose. I narcotrafficanti di tre clan importavano grosse quantità di cocaina e hashish da Olanda e Spagna.

Durante le attività investigative sono stati arrestati sei corrieri, sequestrati circa 600 chilogrammi di droga e scoperto un ingegnoso sistema per nascondere la sostanza stupefacente durante il trasporto verso l' Italia. Si tratta del serbatoio di un tir con vasi comunicanti azionabili elettronicamente, uno per nascondere la cocaina e l'altro per il gasolio.



In caso di controlli da parte delle forze dell'ordine con unità cinofile durante il tragitto, era possibile far confluire il carburante nello scomparto dove la droga imbustata veniva sistemata, rendendo più difficile ai cani fiutare la presenza della sostanza stupefacente.



Contini, Nuvolotta Gionta i clan coinvolti - A condurre le indagini sono stati i carabinieri di Napoli e di Torre Annunziata che, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno documentato le rotte che i narcotrafficanti utilizzavano per trasferire in Italia la droga dall'Olanda e dalla Spagna.



Le organizzazioni camorristiche coinvolte nel traffico sono i clan dei Contini, Nuvoletta e Gionta. Documentata anche l'attività nel quartiere Arenaccia di Napoli di due broker della droga che trasferivano le sostanze stupefacenti anche per conto di altri clan napoletani. Tra i beni sequestrati anche parecchi immobili a Napoli e a Marano di Napoli.