Napoli, blitz antidroga: 30 arresti

Trenta persone sono state arrestate in un'operazione antidroga a Napoli. Tra loro elementi di spicco del clan Contini. Gli inquirenti hanno ricostruito il business milionario e la vita sfarzosa di alcuni degli indagati: barche di lusso, partite di droga da centinaia di migliaia di euro e investimenti dei proventi in prestigiose attività commerciali. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere con l'aggravante delle finalità mafiose.