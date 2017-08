Napoli, bimbo di 18 mesi in ospedale dopo aver mangiato hashish

Un bimbo di un anno e mezzo è stato ricoverato venerdì nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo avere ingerito un pezzetto di hashish trovato nell'abitazione di Torre del Greco (Napoli) dove vive con i genitori e uno zio, fratello del padre. Le sue condizioni sono già in via di miglioramento: secondo i medici è fuori pericolo, anche se la prognosi rimane riservata. Denunciati il padre e lo zio, "proprietario" dell'hashish.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la sostanza stupefacente era stata lasciata incustodita: il piccolo l'ha trovata e l'ha ingerita pensando che si trattasse di un dolcetto. Ad accorgersi dell'accaduto, e a portare il bambino in ospedale, è stato il padre, sottoposto alla misura cautelare di obbligo di dimora a Torre del Greco.



L'ospedale pediatrico Santobono si trova a Napoli, quindi per compiere l'operazione di soccorso il genitore ha violato l'obbligo di dimora: viste le circostanze, però, non è stato denunciato per evasione.