Napoli, bimbo con due mamme: il prefetto annulla la registrazione

A scaturire il contenzioso è stata infatti la trascrizione dell'atto di nascita del piccolo all'anagrafe, per la quale il sindaco partenopeo avrebbe forzato non solo il sistema computerizzato dell'anagrafe, ma anche la stessa legge italiana, che non permette ad un bambino di avere due genitori dello stesso sesso.



Uno strappo alla regola che per De Magistris avrebbe potuto "fare da apripista ad un giusto riconoscimento civile anche delle unioni tra lo stesso sesso" e per cui lo stesso sindaco si dichiara ancora pronto a combattere.



Di diverso avviso, invece, il prefetto che ha giudicato l'atto compiuto dal primo cittadino come una violazione delle leggi in vigore, che non può, inoltre, essere avallato in quanto non necessario: per ottenere la cittadinanza italiana, infatti, Ruben poteva essere iscritto all'anagrafe anche con il solo nome della madre naturale, Daniela Conte, senza che i dati relativi all'altro genitore, Marta Loi, figurassero nel ruolo di padre, come riporta l'atto.