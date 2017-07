Napoli: bimba di tre anni trovata morta in auto

Su questa anomalia, l'ecchimosi sulla fronte, il commissariato di Scampia sta lavorando. L'auto non era chiusa né dall'esterno né dall'interno.

Tante le domande degli investigatori: come è arrivata in macchina la bambina, da sola, o con l'aiuto di qualcuno? Una disgrazia o altro? Di certo sembra che la bimba non sia stata dimenticata in auto. Forse ha perso i sensi per la botta alla testa, o potrebbe essersi addormentata sotto il sole. O forse si era nascosta in auto, magari per un gioco.



La madre ha riferito di essere uscita dal campo e, non avendola trovata al suo ritorno, di averla cercata per ore fino a scorgerla nell'auto del nonno priva di sensi. Di qui la corsa disperata verso l'ospedale.