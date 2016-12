Napoli, bimba di quattro anni muore schiacciata da un cancello

Una bimba di quattro anni è morta in ospedale a Giugliano in Campania (Napoli), dopo essere stata schiacciata da un cancello di una villetta. La tragedia è avvenuta a Calvizzano: la piccola è scesa dall'auto di famiglia per aprire, assieme a un parente, il cancello scorrevole che però è uscito dai binari ed è caduto sopra la bambina. Inutile la corsa in ospedale. Indagano i carabinieri.