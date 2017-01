Napoli, autocisterna lasciata vicino alla stazione ferroviaria: panico in città

Ha parcheggiato un'autocisterna di 12 metri nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli ed è andato a dormire in albergo incurante del fatto che poco dopo ha fatto scattare in città controlli, momenti di panico e la messa in sicurezza dell'intera area, con conseguente blocco del traffico, per paura che quel camion, dopo l'ultimo attentato terroristico di Berlino, servisse a ben altro.