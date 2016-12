Napoli, autobus a fuoco: autista salva venti passeggeri

Tragedia sfiorata su un bus in servizio sulla tratta Napoli-Mondragone (Caserta): il mezzo ha preso fuoco durante la marcia, all'altezza di Ischitella, nel Napoletano, e solo grazie all'intervento dell'autista si è evitato il peggio. Il bus è andato distrutto ma il conducente è riuscito a mettere in salvo i venti viaggiatori a bordo. Il sindacato Usb-Ctp accusa: "Scarsa manutenzione e mezzi vecchi che non vengono sostituiti da 20 anni".