Napoli, auto in doppia fila bloccano l'ambulanza: morto 50enne

14:40 - Un malore, la telefonata al 118 e l'ambulanza che non arriva perché bloccata dalle auto in sosta vietata. A Napoli un uomo di 50 anni, colpito da infarto, è morto in attesa dei soccorritori. Un video racconta l'angoscia, la rabbia e la disperazione di una parente della vittima. E infuriano le polemiche: non è infatti la prima volta che nel capoluogo campano, come in altre città italiane, vetture in divieto ostacolano i mezzi di soccorso.

Al momento della telefonata, il mezzo si trovava a poca distanza dalla casa del 50enne. Un paio di minuti sarebbe bastati a raggiungerlo e, magari, a salvargli la vita. Ma le macchine parcheggiate in divieto hanno rallentato la marcia dell'ambulanza e i soccorritori sono intervenuti dopo circa nove minuti.



Allertata dalla centrale operativa del 118, anche la polizia municipale è accorsa sul posto liberando il più in fretta possibile la strada.



Ma non è bastato. All'arrivo nell'abitazione, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.