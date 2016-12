Napoli, atti segreti a Cosentino: ai domiciliari maresciallo dei Cc

Avrebbe consegnato all'ex parlamentare Pdl Nicola Cosentino atti di indagine riservati sui rapporti dell'ex presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, con la camorra. Per questo, un maresciallo dei carabinieri è stato messo ai domiciliari con l'accusa di rivelazione di segreto di ufficio. Nell'ambito della stessa inchiesta, e proprio per la consegna degli atti a Cesaro, Cosentino risulta indagato per riciclaggio.