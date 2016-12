9 aprile 2015 Napoli, assessore pubblica su Facebook le foto di buche a Parigi: il web insorge La Rete si scatena dopo la pubblicazione da parte dell'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture del Comune di Napoli, Mario Calabrese, delle foto delle "buche" trovate a Place de la Concorde Tweet google 0 Invia ad un amico

16:37 - Il popolo del web si scatena dopo la pubblicazione su Facebook da parte dell'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture del Comune di Napoli delle foto delle "buche" trovate a Place de la Concorde a Parigi. Mal comune mezzo gaudio voleva forse sottintendere Mario Calabrese? Certo è che i napoletani sempre alle prese con il problema buche non hanno gradito l'occhio rivolto verso i cugini d'oltralpe ma, questa la critica, poco attento ai mali della città.

I commenti - "Mi raccomando, Mario, fai pedonalizzare tutto tutto tutto", "E' meglio che non le metti queste foto, il paragone non regge" e ancora "Non vedevi l'ora di vedere qualche buca pure a Parigi". Sono solo alcuni dei commenti con i quali i cittadini napoletani hanno "invaso" la pagina Facebook di Mario Calabrese. Alcuni utenti, più di altri, hanno davvero preso male questo "eccesso di attenzione" rivolto ai problemi del manto stradale parigino: "Sinceramente questa foto mi sembra una... provocazione. A Napoli sono spesso voragini e non semplici buche...". E ancora: "(...)meglio che non metti queste foto perché altrimenti ti ritrovi sommerso di foto di voragini e sconnessioni da paura. E farei anche poca filosofia "alla Altamura". Se non stai attento a Napoli utilizzando lo scooter ci rimani secco". C'è anche chi, invece, preferisce usare l'ironia: "i napoletani nel mondo sono accolti così".