Napoli, arrestato presunto killer di Pasquale Zito: il 16enne lo avrebbe ucciso per motivi di gelosia

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane napoletano di 16 anni , ritenuto il killer di Pasquale Zito , il 22enne ferito a morte in un agguato nel quartiere Bagnoli nello scorso 4 febbraio. Secondo gli investigatori, coordinati dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni, Zito sarebbe stato ucciso per motivi di gelosia : avrebbe tentato un approccio con la fidanzata del 16enne.

Le fasi della morte di Zito sono state riprese da un sistema di videosorveglianza : nel filmato si intravede un'auto parcheggiata con a bordo la vittima, poi affiancata da uno scooter con due persone in sella. Da esso scende un giovane - il 16enne secondo gli inquirenti - che, una volta raggiunto a piedi il lato guida della vettura, fa partire una rapida raffica di proiettili che ferisce Pasquale Zito: il ragazzo morirà qualche ora dopo nell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta.

Inizialmente si era pensato a un agguato di natura camorristica: Pasquale Zito era infatti pregiudicato, ed era probabilmente imparentato con il reggente del clan Vigilia del quartiere Soccavo. Il 16enne - preso mentra stava tentando di allontanarsi dalla Campania - sarebbe invece figlio di una cugina di Alessandro Giannelli, boss emergente della zona di via Cavalleggeri. Al contrario, in base agli elementi raccolti fino ad ora, il movente sarebbe la gelosia: si è arrivato a tale conclusione poiché durante le indagini, malgrado il contesto omertoso, sono stati raccolti diversi indizi in tal senso, frutto di intercettazioni e dell'analisi dei tabulati telefonici.