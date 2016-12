Napoli, arrestato ladro acrobata: arrampicato a una finestra

Arresto rocambolesco da parte dei carabinieri di Napoli, durante un servizio di pattugliamento per il controllo del territorio. Un ladro è stato "pizzicato" mentre era arrampicato e in bilico sul davanzale di una finestra mentre cerca di forzarla. In strada il figlio 20enne in sella a uno scooter, pronto per la fuga. Per il 47enne sono scattate le manette, mentre il giovane è stato identificato e denunciato.