Ha appiccato il fuoco alle pendici del Vesuvio, provocando uno tra gli incendi più devastanti di questa estate rovente ed è stato individuato e catturato. Contro il piromane, un 24enne già noto alle forze dell'ordine, i carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare. E adesso il giovane è in carcere a Poggioreale in attesa del processo. Per scatenare le fiamme sembra gli sia bastato un semplice accendino.