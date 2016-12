Napoli, arrestato dai carabinieri il detenuto evaso da ospedale Cardarelli

E' durata lo spazio di una mattina la fuga di Giuseppe Merolla, il detenuto 30enne evaso dal Cardarelli di Napoli. L'uomo, che risulta condannato per diversi reati con fine pena nel 2030, era stato portato in ospedale per essere sottoposto ad una visita medica. E' riuscito a fuggire dall'ospedale, ma è poi stato bloccato dai carabinieri a Castel Volturno (Caserta), nei pressi dell'abitazione di alcuni parenti.