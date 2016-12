Napoli, arrestati 17 "falsi invalidi": la truffa ammonta a 1,7 milioni di euro

Falsi invalidi: blitz Cc a Napoli, 17 arresti 1 di 5 Ansa Ansa Falsi invalidi: blitz Cc a Napoli, 17 arresti 2 di 5 Ansa Ansa Falsi invalidi: blitz Cc a Napoli, 17 arresti 3 di 5 Ansa Ansa Falsi invalidi: blitz Cc a Napoli, 17 arresti 4 di 5 Ansa Ansa Falsi invalidi: blitz Cc a Napoli, 17 arresti 5 di 5 Ansa Ansa Falsi invalidi: blitz Cc a Napoli, 17 arresti leggi dopo slideshow ingrandisci

Oltre alla truffa, al falso e alla contraffazione di certificati, ai 27 indagati la Procura della Repubblica di Napoli, che ha coordinato le indagini, contesta a vario titolo anche i reati di falsità emessa da privati e falsità ideologica in atto pubblico.



Durante le indagini, i militari di Napoli hanno scoperto la falsificazione di verbali di accertamento di invalidità dell'Asl, anche mediante l'uso di falsi timbri dello Stato. In questo modo - secondo gli investigatori - i funzionari dell'Inps sono stati indotti in errore e i 27 indagati sono riusciti a ottenere pensioni di invalidità per un importo di 1,7 milioni di euro senza averne diritto.



I carabinieri hanno inoltre registrato un video nel quale si vedono due persone, che per l'Inps erano affette da "paralisi motoria, disturbi psichici e fobie", camminare normalmente e fare la spesa in alcuni discount di Napoli.