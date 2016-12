Napoli, arrestata una "casalinga pusher": nascondeva la droga nel recipiente del detersivo

Nascondeva la droga nel recipiente del detersivo per cercare di sfuggire ai controlli della polizia, ma le è andata male. Maria Papa, 47enne di Casalnuovo (Napoli), era sicura che le forze dell'ordine non avrebbero mai trovato marijuana e hashish in un contenitore di solito usato per il bucato. Gli stupefacenti, sequestrati durante la perquisizione, erano già suddivisi in dosi per lo spaccio al dettaglio.