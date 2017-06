Napoli, ancora una denuncia: blatte all'ospedale Loreto Mare

La segnalazione, giunta a Borrelli da alcuni pazienti, riguarda "scarafaggi e le blatte sono stati trovati al reparto di Radiologia del Loreto Mare creando gravi disagi ai pazienti e al personale dell'Ospedale purtroppo già assurto agli onori della cronaca per la vergognosa vicenda dei furbetti del cartellino". La richiesta di Borrelli, componente della Commissione sanità del Consiglio regionale, è di procedere "come è già avvenuto per l'Ospedale San Paolo e il San Giovanni Bosco" e, più in generale, di bandire al più presto bandi "per nuove gare d'appalto per le pulizie degli ospedali della Asl Napoli e di tutta la Campania".