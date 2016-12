Napoli, al via la iOS Academy: il corso per 100 sviluppatori di app. De Magistris: "Qui non solo rifiuti"

E' stata inaugurata la iOs Developer Academy: la scuola per sviluppatori di app realizzata in partnership tra l'università Federico II di Napoli e Apple. Il primo ciclo di lezioni, della durata di nove mesi, prenderà il via lunedì 10 ottobre e sarà riservato ai 100 studenti selezionati in ogni parte del mondo. Soddisfazione per il sindaco Luigi De Magistris: "Napoli non ha piu' l'immagine dei rifiuti"